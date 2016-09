Lang leve het snackluikje

Automatiek

In 1960 deed de bakker, geplaagd door bloemuitslag aan zijn handen, zijn zaak van de hand om op de Karperweg zijn eerste automatiekhal te open. De Borst had het fenomeen als jongen leren kennen toen hij in 1938 een kroketje trok uit de populaire automatiek van Heck's op de Amsterdamse Reguliersbreestraat. Die ervaring had een blijvende indruk gemaakt.



Automatieken waren populair in die jaren, ook als instrument om de strenge Winkelsluitingswet te omzeilen. De automaten in de stad boden van alles aan, maar Febo begon met kroketten, roomijs, frites, nasiballen en broodjes ham en kaas.



Schot in de roos

Het bleek een schot in de roos. Als gevolg van de groeiende welvaart kregen Nederlanders meer geld te besteden en dat ging ook op aan eten buiten de deur - en dus ook uit de muur. Anno 2016 omvat de keten, uitgebouwd door Dennis' vader Hans, 69 filialen, waarvan 26 in Amsterdam.



Na zijn aflossing van vader Hans als directeur van het familiebedrijf in 2006 maakte Dennis met behulp van een marketingbureau voor het eerst serieus studie van de beleving van lovebrand Febo. Dat leidde tot een dik boekwerk met aanbevelingen, inclusief profielen van vaste klanten, regelmatige klanten en potentiële klanten.



Over de jonge vmbo'er Stanley, de 40-jarige Herman en de prepensionaris Rein hoeft hij zich niet veel zorgen te maken, vertelt Dennis. Maar hoe krijgt hij de 32-jarige hoogopgeleide single Manon en de 38-jarige huismoeder Yvonne met haar hang naar gezond voedsel binnen? ,,Aan onze producten ligt het niet,'' denkt Dennis. ,,Ze zijn dagvers en we gebruiken alleen de beste ingrediënten. Dat vinden Manon en Yvonne belangrijk.''



De dames bleken moeite te hebben met de uitstraling van de automatiek: de huisstijl in geel en rood werd als druk en schreeuwerig ervaren. Dennis: ,,Eind vorig jaar kozen we een nieuwe huisstijl, in rustiger rood en wit. Die straalt meer klasse en ambachtelijkheid uit.''



Helden

Ook de presentatie van de producten is stevig aangepakt. ,,Voorheen zetten we alles wat we hadden op de menuborden,'' zegt Dennis. ,,Dat maakte een drukke en rommelige indruk. We prijzen nu alleen een selectie aan, met een prominente plek voor de kroket en de grillburger. Dat zijn onze helden. Die helden zetten we bewust in het zonnetje.''



De ingrijpende veranderingen gaan hand in hand met ambitie. Zo gaat het bedrijf in heel Amsterdam snacks aan huis bezorgen, krijgt Oostzaan later dit jaar een eerste Febo met een drive-in en is de eerste shop-in-shop bij een tankstation in Aalsmeer een feit, zodat bij de autowasserette wachtende klanten een frietje en een kroket kunnen eten. ,,Een experiment, maar we hebben er hoge verwachtingen van.''