Langer doorwerken, kunnen wij dat?

Vaste banen

Duurzaam inzetbaar zijn is het kernbegrip als het om langer gezond doorwerken gaat. Maar hoe organiseer je dat? Is het eigen verantwoordelijkheid, zoals voor zzp'ers en ondernemers nu geldt? Geldt dat ook voor werknemers, of heeft de werkgever ook een verantwoordelijkheid?



SZ: ,,Ik ben het eens dat mensen zelf de regie moeten nemen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg hard. Ik krijg docenten in mijn spreekkamer die al te maken hebben met steeds grotere klassen. En de technische ontwikkelingen gaan erg snel. Die iPad, de leerlingen moeten mij uitleggen hoe die werkt, zeggen ze dan. Het werk is mentaal zwaar en die klassen kun je niet kleiner maken. Voor die mensen is langer doorwerken soms echt te zwaar. Werkgever en werknemer moeten in gesprek om langer doorwerken mogelijk te maken.''



HB: ,,Ik wil naar een systeem dat er geen vaste banen of flexbanen meer zijn, maar een employability contract van vijf jaar. In dat contract spreken werkgever en werknemer af wat ze doen aan duurzame inzetbaarheid. Een vast contract is niet meer van deze tijd. De veranderingen gaan te snel. Bovendien is een vaste werknemer veel te duur, zeker voor het mkb. Denk alleen maar aan de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en de hoge ontslagvergoeding.''



SZ: ,,Ik begrijp dat het anders zal moeten worden, maar de gedachte bij oudere werknemers is juist wel, dit heb ik geleerd en dat doe ik 40 jaar tot mijn pensioen.''



HB: ,,We hebben net de ergste crisis in 100 jaar achter de rug. Grote bedrijven krimpen hun personeel alleen maar in. De onzekerheid is groot. Dit is geen tijd voor vaste contracten.''