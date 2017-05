'Laptopverbod op vluchten van Europa naar VS van de baan'

Ambtenaren belast met veiligheid op vliegvelden uit de VS en Europa besloten hiertoe na een vier uur durende vergadering in Brussel, zo meldt de Britse omroep. De plannen van de Amerikanen werden vooraf al hevig bekritiseerd, mede vanwege de hoge kosten en oplopende wachttijden bij de security.



Volgens topman Alexandre de Juniac van de internationale branchevereniging IATA zou het nieuwe verbod luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers meer dan 1 miljard dollar gaan kosten. Hij is er niet van overtuigd dat de dreiging zo ernstig is dat het een dergelijke ingrijpende maatregel rechtvaardigt.



De maatregel blijft wel van kracht op op sommige vluchten vanuit het Midden-Oosten. Het verbod is bedoeld om terrorisme te bestrijden. Explosieven zouden door terroristen in laptops verborgen kunnen worden en zo aan boord worden gebracht.