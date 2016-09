Leerlingen middelbare school hebben steeds meer invloed

Clinton bezweert nogmaals zorgen om gezondheid

3:56 Hillary Clinton heeft maandag opnieuw een poging gedaan de zorgen over haar gezondheid weg te nemen. De Democratische presidentskandidaat, bij wie een longontsteking is geconstateerd, voelt zich naar eigen zeggen goed en is 'aan de beterende hand'. Later op de maandagavond (lokale tijd) liet ze weten dat ze doktersadvies had genegeerd om door te kunnen blijven werken.