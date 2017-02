Leve de dip in je relatie

Je boek Bevrijd door liefde draaide nog om de vraag hoe je een liefdesrelatie kunt aangaan die niet verzandt in een crisis.

,,In de meeste relaties stellen mensen de ander verantwoordelijk voor hun geluk of ongeluk. Mijn vriendin en ik hebben wat ik noem een spirituele relatie: we proberen geen claim te leggen op elkaars liefde en aanwezigheid. We proberen te blijven erkennen dat de ander een volwassen mens is, geen verlengstuk van jou, en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen lijden en geluk. Toch verstrengelden ook onze ego's. Toen we meningverschillen kregen over een aantal zaken, wekte dat bij ons beiden een grote verlatingsangst op. Help, we groeien uit elkaar, dit gaat fout!



Normaal zou je elkaar dan geruststellen, maar wij lieten elkaar juist vrijer. Zo zaten we, daar begint het boek ook mee, in de zomer allebei op een andere camping in Frankrijk. We hebben die diepste angst niet toegedekt met seks of beloftes, waardoor onze patronen en verstrengelingen tevoorschijn zijn gekomen. Onze ego's zijn weer los, terwijl de liefde is gebleven. Dat geeft een gevoel van onzekerheid, maar ook van ruimte."



Is je verlatingsangst minder groot?

,,Ja, en daarom zie ik dit als een fantastische ontwikkeling. Verlatingsangst, waar bijna iedereen mee kampt, is een van de eerste emoties die je meemaakt: al vlak na je geboorte, wanneer we afhankelijk zijn van een ander. Dat gevoel zit diep, en ervaar je meestal niet bewust. Tenzij een dierbare je dreigt te ontvallen.



Het gevoel niet zonder die ander te kunnen leven, slaat alleen nergens op. Je bent volwassen, je kunt zelf eten, voor jezelf zorgen. Daarmee zeg ik niet: 'stel je niet zo aan'. Door die gevoelens ten diepste te ervaren en onderzoeken, ontdek je dat het lijden dat ze voortbrengen een illusie is."



Is alle lijden een illusie?

,,In principe wel. Maak daarbij wel onderscheid tussen pijn en lijden. Pijn is reëel, maar lijden ontstaat doordat je je verzet tegen een situatie - ik wil dit niet meemaken, ik wil dit niet ervaren. Dat geeft stresshormonen. Verzet opgeven, betekent dus niet dat de pijn of het verdriet verdwijnt. Je ervaart de pijn zonder er lijden aan toe te voegen. Het betekent ook niet dat je een ervaring nooit zou mogen proberen te veranderen. In die valkuil trappen boeddhisten weleens: dat je álles maar moet aanvaarden. Aan iemand die op je teen staat, mag je best vragen een stap opzij te doen. Het gaat erom je verzet los te laten tegen die situaties waaraan je niets meer kúnt veranderen."



Hoe komt het dat je nu pas tot deze inzichten bent gekomen?

,,Als er al zoiets bestaat als definitieve verlichting, dan heb ik die nog niet bereikt. Wat ik al heb gedaan aan spirituele ontwikkeling, heeft ertoe bijgedragen dat ik niet onderuitging in deze crisis. Leven is een groeiproces, en op elk moment krijg je nieuwe uitdagingen die je bewuster maken en verder helpen. Of om de prachtige uitspraak van de Boeddha te gebruiken: 'Er zijn geen obstakels op het pad, obstakels zíjn het pad'."'



Over liefde en loslaten. De levenscrisis als spirituele doorbraak' verschijnt op 23 februari, AmboAnthos, € 19,99