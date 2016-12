Levensgevaarlijk: illegale Cobra's op grote schaal nagemaakt

De politie doet onderzoek naar de imitaties, meldt de NOS. De originele Cobra's zijn al levensgevaarlijk, de namaak helemaal. ,,Daarvan weten we totaal niet hoe ze gefabriceerd zijn'', zegt vuurwerkdeskundige Ad Nieuwdorp van de politie.



Waar de imitaties, minutieus nagemaakt, vandaankomen is ook onduidelijk. Het vermoeden is dat het productie in China of Oost-Europa gaat. Zelfs de Italiaanse etiketten van het verwoestende vuurwerk, dat oorspronkelijk in een fabriekje op het Italiaanse platteland wordt geproduceerd, worden nagemaakt.



Erg slecht

Volgens Ad Nieuwdorp is de kwaliteit van de nep-Cobra's erg slecht. ,,De lontjes en de plastic dopjes op de koker kunnen losraken, waardoor het flitspoeder eruit lekt." Statische elektriciteit, opgewekt door bijvoorbeeld de wrijving van kleding bij vriesweer, kan het vuurwerk al doen ontploffen.



Er zouden, volgens de politie, zo'n 20 verschillende soorten Cobra's in omloop zijn in ons land. Sommigen echt, andere namaak. Het Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar de samenstelling. Zo wordt allereerst naar de lading gekeken, zegt Karlijn Bezemer van het NFI. Ook wordt gezocht naar kleurverschillen op omhulzing en de plastic afsluitdoppen.



,,We kijken echt diep in dat plastic om te checken wat er allemaal in zit'', aldus Bezemer. Op basis van de uitkomsten probeert het NFI te herleiden waar het vuurwerk is gemaakt. Belangrijke informatie, zol blijkt. ,,Als we weten welke fabriek welke Cobra maakt, kunnen we dat aan de voorkant stoppen.'' Dat onderzoek duurt, naar verwachting, nog enkele maanden, zegt Nieuwdorp.