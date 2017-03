Lichaam derde slachtoffer lawine geborgen

Snowboarder Mark uit Dodewaard was de enige die nog niet was teruggevonden onder de sneeuw. Dagenlang zijn zoekteams de berg opgegaan om in de sneeuw te prikken en lawinehonden te laten zoeken. Vandaag aan het begin van de middag hadden twee mannen succes.



,,Twee mannen besloten vandaag met een lawinehond opnieuw te zoeken", vertelt Schlatmann. ,,Het had wat geregend, dus ze vroegen zich af of dat nieuwe geursporen kon brengen. Ditmaal sloeg de hond aan. Het lichaam van Mark is begin van de middag gevonden."