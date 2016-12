Liefde tussen Iraakse vluchtelinge en politieman

Het enige dat Noora Arkavazi (20) begin 2016 wil, is hereniging met haar familie in Duitsland. Maar ze is pas halverwege. Het regent, ze heeft koorts en stuit, samen met een eindeloze stroom lotgenoten, op de grens van Macedonië. Het is onduidelijk of de politie hen vandaag zal doorlaten naar Servië, nu de Balkanstaten hun muren steeds hoger optrekken voor de exodus uit het Midden-Oosten.



Vonk

Noora dringt aan en wordt doorgestuurd naar een agent die goed Engels spreekt: Bobi. Achteraf zullen de twee zeggen dat de vonk dáár oversloeg. In de regen, met de voeten in de modder. Een plek waar romantiek al gestorven leek. Bobi Dodevski, een 35-jarige politieman, kan zijn ogen niet van haar afhouden, vertelt Noora aan persbureau AFP.



,,Hij zei: maak je geen zorgen. Alles zal goedkomen in jouw leven." De agent zorgt dat de Iraakse en haar moeder medische hulp en dekens krijgen in het vluchtelingenkamp Tabanovce. In de dagen erna neemt hij hen mee naar de lokale markt om eten en kleding te kopen. Noora ziet hoe de agent speelt en dolt met vluchtelingenkinderen. Hij staat ver af van zijn collega's die op tv-beelden hardhandig de orde proberen te handhaven met traangas en rubberen kogels.



Vluchteling

Noora is een vluchteling uit Diyala, een zeer gewelddadig en explosieve provincie in het oosten van Irak. Aan AFP vertelt ze dat IS-strijders haar vader, een ingenieur, op een zeker moment hebben gegijzeld en duizenden dollars vroegen voor zijn vrijlating. Begin dit jaar ontvluchtte Noora samen met broer, zus en ouders haar thuis en begon de hachelijke tocht over de Middellandse Zee naar Griekenland.