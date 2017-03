Liefde voor de stad

Over 'ons' Amsterdam wordt veelvuldig geschreven. De stad zou ten prooi zijn gevallen aan toeristen, vastgoedhandelaars en handhavers die geen authentieke daklozen of anarchistische krakers dulden. Huur is niet meer te betalen, honderd jaar oude drogisterijen moeten plaatsmaken voor ticketshops, en in oma's oude huisje is de zoveelste Nutella-winkel gevestigd.



Ateliers verdwijnen, dure kledingwinkels komen ervoor in de plaats. De armere mensen worden steeds verder ­buiten het hart van de stad gedreven. Onze smalle straatjes, grachtjes en steegjes ­worden steeds dichter bevolkt door kuddes die geleid worden door enthousiaste gidsen met vlag. Complete Amerikaanse gezinnen wagen hun leven op huurfietsen, tot woede van de Amsterdammer.



De weg naar het Rijksmuseum kan zeker op zaterdag en zondag niet zonder slag of stoot worden afgelegd. Maar omdat mijn nieuwe collega uit Londen zich geen leukere activiteit kan voorstellen, wagen we het er toch maar op. Ook wij krijgen een gids, zonder vlag - dat dan weer wel - maar zeer kundig en bekwaam. Hij legt ons uit dat Amsterdam in de 17de eeuw de meest welvarende stad op aarde was.



Van over de hele wereld trok men naar ons kikkerland om in Amsterdam zijn geluk te beproeven. Het leven was hard en vooral duur. Toen Rembrandt geen zin meer had om mooie portretten van welgestelde heren en dames te schilderen, raakte hij aan lagerwal. Hij verloor zijn bezittingen en werd ook nog eens getroffen door persoonlijk leed.