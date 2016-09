Liever in pak dan knutselen met de klas

Stoere dingen

Toch vindt Onderwijsminister Bussemaker het onwenselijk dat er zo weinig meesters zijn. Kinderen hebben ook mannelijke rolmodellen nodig. Mannen brengen net andere eigenschappen de klaslokalen binnen. Waar hem dat precies in zit? Twee meiden uit groep 8 sommen dat moeiteloos op. ,,Meesters zitten anders in elkaar'', zegt Yousra (12). ,,Ze zijn sportiever, hebben meer energie en moedigen je aan dingen te doen.'' ,,Ja'', zegt Jade (11), ,,en ze verzinnen stoere dingen.''



Achttien pabo's hebben de handen ineengeslagen om meer jongens aan te trekken, bijvoorbeeld door het curriculum aan te passen. ,,De opleiding staat bekend als vrouwenstudie. En dat is zo'', merkt Vincent de Wit, bestuurslid van de 'actiegroep' Mannen op de Pabo (MoP). ,,Mannen hebben liever een baan waar ze in pak kunnen lopen, niet waar ze moeten knutselen.''



MoP probeert de mannen met elkaar in contact te brengen. ,,Dan kunnen ze grappen maken die ze tussen al die vrouwen niet zouden maken'', zegt De Wit. Want ja, of een schunnige mop altijd goed bij de dames landt, betwijfelen de heren.



Handen ineen

En ook meesters die al voor de klas staan, zoeken elkaar op. Het begon in Rotterdam met het initiatief Rotterdam Meestert. Een groep leraren sloeg de handen ineen om de meesters in de schijnwerpers te zetten. Ze namen basisscholen over om te laten zien dat het vak ook is weggelegd voor mannen en om een generatie jongens te motiveren om leraar te worden. Ook zetten de meesters zich in om pabo-studenten te begeleiden en met de pabo's na te denken over wat er kan veranderen.



,,Het is zo belangrijk dat ons beroep goed op de kaart wordt gezet'', zegt meester Menno Lodonk (35 jaar, 8 jaar leraar, nu in groep 6). ,,Je betekent als leraar veel in het leven van kinderen.''



Alle initiatieven ten spijt, op de Prins Clausschool verwachten ze niet ineens een ommekeer. Ter Haar: ,,In de bovenbouw hebben we stevige types, die pakken de jongens ook wel aan.''