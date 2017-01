Lijdzaam naar Londen

Na overleg is besloten dat we in de voorstelling Obsession, die we vanaf maart in Londen gaan repeteren, een Brits accent zullen hanteren. Even was er twijfel of Amerikaans meer gepast was, Italiaans werd zelfs door een acteur geopperd, maar de hoofdrolspeler en de regisseur werden het eens dat het accent van het land waar we in première gaan het meest passend is.



De taalcoach heeft alle woorden met dezelfde klank in groepen verdeeld en onder elkaar gezet. Vervolgens heeft hij met een voicerecorder de juiste uitspraak opgenomen, en nu loop ik dus de ganse dag met mijn iPhone tegen mijn oor geklemd hardop te ratelen, om de klanken van de Engelse taal met het juiste Britse accent onder de knie te krijgen.



Als ik 's avonds laat thuiskom van mijn werk, nestel ik me haastig op mijn bank om The Crown te kijken, een serie over het Britse koningshuis. En ik probeer minstens tien minuten per dag de kaart van Londen te bestuderen, in de hoop enigszins grip te krijgen op de enorme metropool.



Gelukkig heb ik onlangs een nieuwe vriendin gemaakt, die me samen met mijn zus wegwijs kan maken. Zowel in de straten als in de gebruiken, tradities en gewoonten van het volk. Zij speelt op dit moment acht keer per week Hedda Gabler in het National Theatre en woont in het hart van de stad. Ivo van Hove heeft haar geregisseerd in de voorstelling die wij eerder in Amsterdam opvoerden.



Toen ze onlangs naar The Fountainhead kwam kijken, heb ik haar aangeklampt met de prangende vraag of ze me wilde helpen integreren. Ze nam het verzoek tot mijn opluchting zeer serieus.



Nog anderhalve maand en we vertrekken. Ik ben iets minder zenuwachtig nu ik een paar goede gidsen ter beschikking heb. Ik laat mijn haar maar groeien, zodat ik het in een neat pony tail kan dragen als ik aankom.