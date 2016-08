Lilian Marijnissen op kieslijst SP

De SP-lijst voor de Kamerverkiezingen van komende maart kent veel nieuwe namen. Leider Emile Roemer kan zijn geluk niet op. ,,Een aantal toppers heeft nu 'ja' gezegd!" Een andere opvallende naam op de kersverse lijst is die van huidig partijvoorzitter Ron Meyer. Hij gaf eerder in de wandelgangen aan zich in het land sterk te willen maken voor de partij, maar is desondanks nu op plek 22 terechtgekomen.



Roemer vertelt dat hij Meyer zelf heeft gevraagd toch op de lijst te gaan staan, al maakt de leider gelijk duidelijk dat hij en de SP-voorzitter nooit in één Kamerfractie zullen belanden. Dat is in theorie mogelijk als de SP een flinke winst pakt bij de verkiezingen, maar toch weer in de oppositiebankjes belandt.



,,Ik wilde Ron op de kieslijst, omdat de kans bestaat dat wij straks meepraten over de vorming van een nieuw kabinet", vertelt Roemer. ,,Als ik of andere toppers op onze lijst dan bewindspersoon worden, wil ik de mogelijkheid openhouden hem alsnog naar de Kamer te halen voor wat extra power, naast al onze talenten."



Opvallende namen

Andere opvallende namen hoog op de lijst zijn de Groningse statenfractievoorzitter Sandra Beckerman (6), die ook al veel genoemd werd toen er een nieuwe voorzitter moest komen, en vakbondsbestuurder Cem Lacin (10). Veel SP'ers uit de huidige fractie keren niet terug, was al duidelijk.



Nu blijkt dat ook Kamerlid Tjitske ­Siderius stopt. Eerder kondigden Harry van Bommel, Paul Ulenbelt, Sharon Gesthuizen, Farshad Bashir en Arnold Merkies hun vertrek aan.