LIVE: Gedetineerde parkeert vrachtwagen keurig en geeft zich over

Update 'Ex-premier Israël Shimon Peres had zware hersenbloeding'

21:58 De 93-jarige voormalige premier van Israël Shimon Peres is vandaag in een ziekenhuis in Tel Aviv opgenomen. Israëlische media melden dat hij in ernstige toestand in een kunstmatige coma is gebracht en is gescand. Mensen rond Peres inclusief zijn lijfarts, Rafi Valdan zeiden eerst dat het mogelijk wel meeviel. Maar later verschenen berichten over ,,een enorme hersenbloeding''.