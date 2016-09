LIVE: 'Onrust komt door Turkse situatie, niet door de ouders'

Geen druk

De advocaat van de ouders, Edjer Köse, begint zijn betoog met de opmerking dat een kort geding niet de juiste vorm is voor het behandelen van de kwestie. ,,Daar is het dossier te omvangrijk voor." Hij vindt daarom dat de eis geweigerd moet worden.



Volgens Köse is de IBS De Roos niet onder druk gezet. ,,De school wilde geen gesprek met mijn cliënten." De advocaat wekt met zijn verhaal de indruk dat de school sowieso niet meer te redden was. ,,Negen leraren hebben de school verlaten. De kwaliteit van het onderwijs staat dus onder druk."



De coup in Turkije en de onrust daarna hebben er volgens Köse voor gezorgd dat ouders hun kinderen van de school hebben gehaald. Zijn cliënten zouden daar niks mee te maken hebben. Hij doelt op de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan beticht de laatste ervan achter de staatsgreep te zitten.



Besloten whatsappgroep

De gedaagde ouders wilden eerst een bestuurswisseling op De Roos om de onrust over de school weg te nemen. Toen dat werd geweigerd, zijn ze de bewuste whatsappgroep begonnen, zegt Köse, die zich wel afvraagt hoe berichtjes in handen zijn gekomen van de school en vindt dat de privacy van zijn cliënten geschonden is.



Omdat het om een besloten groep gaat, kan er geen sprake zijn van intimidatie of het onder druk zetten van de schoolmedewerkers, betoogt Köse. ,,Je werd pas toegelaten als je je kinderen niet naar De Roos liet gaan. Dus ze kónden niemand onder druk zetten."



De whatsappgroep was ook niet bedoeld om De Roos zwart te maken, gaat Köse verder. De gedaagde ouders zouden alleen in kaart hebben willen brengen wie er allemaal hun kinderen van de school haalden.