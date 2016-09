Liverpool schopt 'tuigkrant' The Sun stad uit na leugens

Clayton News, een kiosk op vijf minuten lopen van station Liverpool Lime Street, had lang maling aan de sentimenten. De distributeur eiste nu eenmaal dat The Sun in de schappen lag. Groeiende onvrede van klanten deed de eigenaar van mening veranderen. Nog twee dagen en dan verdwijnt de tabloid voorgoed uit de winkel, tot plezier van het personeel.



,,Mensen pakken de stapel op, gooien die op de toonbank en komen vrij agressief verhaal halen'', verzucht Ali die alleen zijn voornaam wil prijsgeven. ,,Als het aan mij lag, waren we al eerder gestopt met The Sun. Dit is bad for business. Gelukkig ziet de baas dat ook in." Hij veegt denkbeeldige zweetdruppels van zijn voorhoofd. Zijn verhaal bewijst het succes van de campagne Total Eclipse of The S*n.



Boycot

In grote delen van de stad boycotten inwoners The Sun al meer dan 25 jaar. De berichtgeving over de Hillsborough stadionramp op 15 april 1989, waarbij 96 supporters van Liverpool omkwamen in het gedrang, was de directe aanleiding. Dronken fans, zo zette de krant op de voorpagina, zouden zich op gruwelijke wijze hebben misdragen. Afgelopen april pleitte een onafhankelijke commissie hen vrij. Niet de aanhang, maar de politie was schuldig aan de tragedie.



Deze uitspraak vormde het startsein voor nabestaanden om The Sun definitief weg te krijgen uit Liverpool en omgeving. Hun oproep de 'tuigkrant' te verbannen in heel de regio heeft inmiddels de volledige steun van de politiek. Vorige week werd in het stadhuis een motie om de campagne tegen de 'verspreider van leugens' te steunen unaniem aangenomen.



Kruistocht

De kruistocht blijft niet onopgemerkt. Op talloze taxi's staat over de gehele breedte Don't buy The Sun. Honderden winkels hebben posters of stickers met dezelfde tekst op de ramen. In Goodison Park, het stadion van Everton, werd afgelopen weekeinde een reusachtig spandoek met Total Eclipse of The S*n erop uitgerold voor een tv-publiek van miljoenen kijkers.



In Duke Street, vlakbij de Albert Dock, barst Debbie Owens tijdens haar lunchpauze in lachen uit. Gevraagd naar de boycot stroopt ze haar mouw op. Een verse tatoeage - '96' met daaronder de slogan van Liverpool You'll Never Walk Alone - komt tevoorschijn. ,,Die heb ik een dag na de uitspraak laten zetten. Ik vraag vrienden, kennissen en collega's al jaren die krant niet te kopen. Nu doet ik dat wat fanatieker.''