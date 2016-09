Lossere koning

De koning heeft thuis zitten oefenen op de troonrede, samen met Máxima, dat hoor ik meteen. Hij praat anders dan vorige jaren. Toen had hij nog een beetje de toon van zijn moeder, maar nu heeft hij bedacht dat het meer op zijn Lucky TV's moet. Niet meer dat statige, voorname.



,,Leden van de Staten-Generaal'', zo, dat klinkt al veel jovialer uit zijn mond. ,,Nederland krijgt de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten.'' Ik hoor hem denken: Krijg nou wat, tot wanneer was het allemaal zee en moeras dan?



,,We hebben de financieel-economische crisis achter ons gelaten. We zijn een welvarend en aantrekkelijk land. We hebben goede voorzieningen, een goede infrastructuur...'' Hij hakkelt even, dat komt omdat hij bijna in de lach schiet. Uitgerekend op Prinsjesdag reden er zowel vanuit Leiden als vanuit Rotterdam en Utrecht geen of nauwelijks treinen naar Den Haag. NS zet koetsen in.



Kom op, concentratie. ,,We hebben veel om trots op te zijn.'' Dat is een mooie zin, hij denkt aan Triple A, zoals hij zijn drie stoere dochters liefkozend noemt.



Oei, opletten nu, niet wegdromen. Nu komt er een belangrijke passage over onrust en onbehagen. Vaste stem opzetten, een stem van gaat u maar rustig slapen, de regering waakt. En nu dat stukje over Piet de Jong. Wie was dat ook al weer? Wacht, hier staat het. ,,Oud-premier Piet de Jong, die het bestrijden van onrust tot kunst verheven had. Hij sprak van bestendige vooruitgang.''



Nu even het verleden. Het ging niet goed, we waren er met zijn allen beroerd aan toe, onze huizen stonden onder water. Weer hakkelt hij even, hij denkt aan de ouwe zooi in Huis Ten Bosch, dat stond een keer onder water toen er een verroeste kraan van een wc-fonteintje sprong. ,,Maar dankzij de collectieve prestatie van alle Nederlanders, de samenwerking, die zo cruciaal is en verbindt...'' Jaja, denkt de koning, en door het kabinet natuurlijk, het is de laatste troonrede voor de verkiezingen.



,,Risico's en onzekerheden komen vooral uit het buitenland.'' Prachtige zin, die roept het veilige achter-de-dijkengevoel op. Er is hoop, ruimte voor groei. De regering trekt 100 miljoen uit, zodat ook de armere kinderen op schoolreisjes of sportclubs of muziekles kunnen. Als ze dan maar niet met viool beginnen, de koning heeft er nog een piep van in zijn oor.



Zo, nog wat leuke cadeautjes, extra's voor ouderen, meer geld voor kinderopvang, defensie wat extra geweren en losse flodders, effe nog wat spelregels waar we ons met zijn allen aan moeten houden, een waarschuwing tegen jihadgangers, gods zegen, en dan... Hoera, hoera, hoera! Zo, uitkijken met dat smalle trappie van de Glazen Koets straks.