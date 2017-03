Lubach scoort opnieuw: Turkije-Nederland

De presentator kondigde gisteravond tijdens zijn programma aan dat hij een speciale versie had gemaakt van ‘de allerleukste wedstrijd voor Turkse Nederlanders’. Hij voorzag een samenvatting van een voetbalwedstrijd tussen Turkije en Nederland van september 2015 van commentaar en legt daarmee de vinger op de zere plek. In de video worden verkapte boodschappen als ,,Van Persie, geen fascist, speelt een goede bal op Narsingh. Die mag zeggen wat hij wil, dat is vrijheid van meningsuiting.’’ en ,,Het is de fout van Davey Blind, maar dat betekent niet dat hij nu ook naar de gevangenis moet.’’ afgevuurd op de kijkers.

Erdogan

Het filmpje is de eerste video die je vindt als je zoekt op de woorden ‘Turkey’ en ‘Netherlands’. Dat is precies zoals Lubach voor ogen had. ,,Als jullie straks allemaal kijken, liken en commenten dan komt die versie van die wedstrijd bovenaan op YouTube te staan. En dan is dat dus de versie die zij [de Turkse Nederlanders] allemaal zullen gaan zien’’, zei de komiek gisteravond tijdens de uitzending.



De video was onderdeel van het item ‘de lange arm van Ankara’ waarin Lubach inging op de invloed van president Erdogan op Turkse Nederlanders. Met het voetbalfilmpje wil hij Erdogan-aanhangers bereiken, omdat zij volgens hem weinig naar Nederlandse televisieprogramma’s kijken.