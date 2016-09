Lust gaat niet met pensioen

Carl (70) uit Utrecht, ooit monetair econoom, is stellig. ,,Er is niets veranderd wat mij betreft. Seks is enorm belangrijk en alles werkt bij mij nog prima, ook de erectie, geen punt hoor. Als ik hem niet krijg, ligt het aan de vrouw.''



Geen punt... Is er eventueel wel sprake van een verminderd vermogen om hem overeind te krijgen, dan laten mannen daar hooguit gezamenlijk achter een meter bier en onder bulderend gelach iets over los. Johan Derksen (67) hint er geregeld op in het tv-programma Voetbal Inside (hij liet ook weten dat zijn vrouw 'periodes van grote droogte' doormaakt). Grootspraak en schroom maken het moeilijk een goede indruk te krijgen van de staat van de Nederlandse erectie. Onderzoek geeft aan dat veel mannen globaal vanaf hun 55ste iets van erectieproblemen gewaarworden.



Volgens Astrid Kremers, seksuoloog in Utrecht en auteur van het boek Aandacht voor seks zegt: ,,De kans op die problemen neemt met het klimmen van de jaren toe. De bloedvaten functioneren minder. Maar zoveel mannen als er zijn, zoveel variaties. Er zijn er ook die een erectie kunnen krijgen tot aan hun dood.''



Bij ouderen verdwijnt de behoefte aan intimiteit en seks, weet ook fotograaf Annabel Oosteweeghel. Haar expositie met foto's van ouderen in gestileerde poses die intimiteit verbeelden, is vanaf 14 september te zien in Museum Hilversum. ,,Wat we altijd te zien krijgen is jong en mooi, met de suggestie dat ouderen niet mooi zijn en er niet meer zo om geven. Dat is niet de realiteit; intimiteit en seks blijven altijd belangrijk en het is mooi.''



Ook de 85-plussers Peter en Vera, uit de omgeving van Rotterdam, zijn nog actief. Ze zijn ruim zestig jaar getrouwd en hebben altijd een plezierig seksleven gehad. Bij de vraag of er op hun hoge leeftijd nog steeds sprake is van lust, beginnen ze te glunderen. ,,Jazeker, wat dacht je dan'', zegt Peter. ,,Het is niet anders dan vroeger. Met klaarkomen en al. Van ons allebei. Wel zijn de mogelijkheden beperkter, want penetratie gaat niet meer.''



En Vera: ,,Als je zo oud bent als wij, mankeer je natuurlijk nogal eens wat. Gelukkig zijn er ook goeie dagen. Dan kijken we elkaar aan en zeggen: zullen we weer 's?''



Peter en Vera doen eraan, ondanks de fysieke ongemakken. Astrid Kremers: ,,Er zijn veel aspecten die invloed hebben op de seksualiteit van ouderen: gezondheid, heb je al decennia dezelfde partner of heb je die pas kort, ben je alleen en hoe is dat zo gekomen, is je partner misschien ziek... Ook speelt een rol of je je leven lang al seksueel actief bent geweest, of misschien minder. Het is moeilijk in het algemeen iets te zeggen, de verschillen tussen ouderen zijn groot. Wat ik in mijn spreekkamer vaak hoor is over pijn bij het vrijen bij vrouwen en faalangst bij mannen. Dan krijgen ze de neiging om het te vermijden.''



Vooral vrouwen, zegt Kremers. ,,Hoe ouder je wordt, des te meer stimulatie is nodig om opgewonden te raken, vochtig te worden in het geval van vrouwen. Bij minder dan de helft van de vrouwen leidt heteroseksuele interactie tot een orgasme. Heb je dus pijn als vrouw en is er ook al niet de beloning van het orgasme, dan is de kans groter dat je geen zin meer hebt. Hierdoor is het beeld ontstaan dat oudere vrouwen geen seksuele wezens zijn. Dat klopt niet. Veel vrouwen - ook jongere trouwens - missen de adequate stimulering.''



Josien (62) uit Den Haag is zo'n vrouw voor wie het allemaal niet meer hoeft. ,,Ik word niet meer vochtig en de man met wie ik af en toe wat knuffel, kan geen erectie krijgen. Ik vind het prima zo. Hij is 63, we gaan wandelen, zitten hand in hand en zoenen wat. Lekker rustig, geen gedoe. Ik ben helemaal gelukkig.''



Zij heeft haar werk, vriendinnen, dat is genoeg; een relatie, nee. ,,Ik heb vanouds een bindingsrem. Als ik tegen een leuke man aan zou lopen die wel een erectie kan krijgen en die wél wil, dan doe ik het. Voor hem, niet voor mezelf. Dan regel ik een glijmiddeltje. Heel eenvoudig.''



Je kunt dus fijn leven zonder seks, volgens Josien, die in dit verband wel verwijst naar haar verleden waarin mannen vooral stress en verdriet veroorzaakten.



Het advies van seksuoloog Kremers zou kunnen zijn: doe dingen waarbij pijn of faalangst niet aan de orde hoeven komen. Zoek manieren van seksuele omgang waarbij erectie en penetratie, ofwel geslachtsgemeenschap, niet nodig zijn. ,,Die manieren zijn er genoeg. Ga strelen, masseren, verwennen, ga spelen, plezier maken. Hou de pijn op afstand, haal de druk eraf."