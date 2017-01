Lynx wandelt over drukke skipiste

,,De majestueuze lynx!!! Ik stond een meter van dat ding", schrijft filmer Airrick Hix in het bericht bij de video op Facebook. De dienst voor park- en wildbeheer van Colorado deelde de video ook. ,,Het is niet ongewoon dat wilde dieren in skigebieden worden gezien in de winter", waarschuwt Colorado Parks and Wildlife. ,,Elanden worden geregeld gezien bij het Steamboat Resort. Geniet van het kijken naar wilde dieren, maar achtervolg of benader hen alsjeblieft niet."



De grote katachtige verliet de piste zonder incidenten. De dieren zijn vrij zeldzaam: in 2010 werd het aantal lynxen in Colorado geschat op 150 à 250.