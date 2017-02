'Ma wordt niet beter, daar heb ik me bij neergelegd'

Op de dag dat Carin Gaemers en ik in Den Haag de Machiavelliprijs kregen, was ik bij ma langs geweest. In mijn dankwoordje vertelde ik wat er 's middags in het Verpleeghuis was gebeurd.



Ik zat naast ma aan de eettafel, het was rond twaalven. Ik keek om. Ik zag Floors kaken malen. Om me heen meneer Groeneveld, Jo, meneer Huisman, mevrouw Dullaart, ook An in het verrijdbare bed - zij werd erbij geholpen - iedereen at, behalve ma. Ze zat te spelen met haar boterham, die was bereid door een verzorgster die ik nog niet eerder had gezien. Zij had banaan op brood gedaan. Ma deed haar best de vork in een boterhampartje te stoppen. Dat lukte niet goed. Toen besloot ze te gaan schuiven met de belegde broodstukjes. Zo werd het een bouwwerk. Op haar bord verscheen een dam die een onzichtbare stroom water moest tegenhouden, alsof er springvloed op komst was.



Ineens pakte ma een stukje met haar handen. Ze keek ernaar. Er gebeurde niks. Het was een surplace. Ik keek naar verzorgster Wendy. Die gebaarde zoiets van: laat maar even. Toen ma weer in beweging kwam, zag ik tot mijn afgrijzen dat ze het partje brood in haar glas melk liet glijden.

Lees ook Hugo Borst opent meldpunt Trots op Ouderenzorg Lees meer

Quote Ze keek boos naar me en hield haar kaken stijf op elkaar

Ik heb moeite met ma's geknoei. Ik word er onrustig van. ,,Neem maar een hapje, ma.'' Ik zei nog meer, maar wat ik zei drong niet door. Ik probeerde ma toen een hapje te geven. Ze keek boos naar me en hield haar kaken stijf op elkaar.



Wendy gebaarde dat ik ma maar even moest laten begaan. Ze fluisterde: ,,Komt goed, ze gaat zo eten, let maar op, zo gaat het bijna altijd.'' Zuchtend stond ik op en liep naar het tafeltje van de stoerste bewoner van deze groep. ,,Lekker, Floor?'' Ze knikte. ,,Ik hou niet van zoet. Ik neem altijd een boterham met hartig. Is het koud buiten?'' ,,IJskoud, Floor.'' Ik draaide me om en verhip, ma nam een hap. Ik voelde de opluchting van een moeder die haar broodmagere kind ziet bunkeren.

Quote Ma wordt niet meer beter, daar heb ik me bij neergelegd