'Maak AOW inkomensafhankelijk'

On the job

,,Het is een impopulaire maatregel, zeker. De aanpak van verworvenheden roept weerstand op. Maar als we het stelsel betaalbaar willen houden, dan is dit de enige optie om de druk op de pensioenleeftijd een beetje te verminderen."



Overigens omvat zijn pleidooi meer dan sec deze maatregel. Parallel aan de invoering van een inkomensafhankelijke AOW moet er echt werk worden gemaakt van bestrijding van ouderenwerkloosheid. ,,Zonder hogere arbeidsmarktparticipatie van de oudere werknemers haalt het ophogen van de pensioenleeftijd weinig uit."



Hij stelt het volgende voor: werkgevers moeten flink investeren in opleiding en training van medewerkers boven de 45 jaar, terwijl zij aan het werk zijn. ,,Ondernemers moeten zorgen dat hun personeel goed kan meekomen, zowel mentaal als lichamelijk. Daar hebben ze zelf ook alle belang bij."



Nu krijgen werkenden vaak pas ná hun ontslag te horen dat ze zich moeten laten bijscholen of omscholen naar ander werk, maar dan is het volgens Van Wijnbergen al te laat. ,,Het klinkt heel logisch en goed, maar uit alle onderzoeken blijkt dat scholing niet werkt als iemand al aan de zijlijn staat. Je moet mensen on the job trainen zodat zij minder snel hun baan verliezen; de put dempen voordat het kalf verdronken is."