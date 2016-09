Maatregelen in Zaanse wijk Poelenburg flink opgeschroefd

'Negatieve shit'

De bedreiging van het raadslid en de vernieling van de supermarkt zijn voorbeelden van incidenten in de wijk. Ook werd er een persoon door de groep van zijn fiets getrokken. Hiervoor is vandaag een 17-jarige jongen uit Zaandam aangehouden. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling.



Die gebeurtenissen in Poelenburg worden vastgelegd door Ismail Ilgün. Ruim 50.000 internetters zijn geabonneerd op de vlogs van deze Turkse Nederlander. Zijn laatste bijdrage van zondag werd 167.000 keer bekeken, nog niet de helft van de aantallen die de video's vorige week behaalden.



Ilgün is populair op sociale media, en noemt de kritiek van onder anderen premier Rutte ('Dit is tuig van de richel') 'negatieve shit' en zegt in zijn laatste vlog dingen als 'De overheid hebben wij niet nodig' en 'Zo geweldig dat ik met deze kleine camera de macht heb'.