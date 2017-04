Macron en Le Pen recht tegenover elkaar

Schooljuf en jezus



Emmanuel Macron (39) leidt de politieke beweging 'En Marche'. Hij is getrouwd en zijn vrouw heeft, uit een vorige relatie, drie kinderen en zeven kleinkinderen.



Hij stond als tiener op het podium, keek de zaal in en spreidde theatraal zijn armen. Hij droeg een iets te grote hoed en had een lange jas aan met opgenaaide gekleurde stukken stof, als een zwerver bijna. Het moet in 1993 zijn geweest, Emmanuel Macron was 14 of 15 jaar oud.



De jongen speelde dat jaar in een theaterstuk van Milan Kundera, georganiseerd door zijn katholieke privéschool in het noord-Franse Amiens.



Er zijn nog schokkerige amateur-beelden van. Je ziet de leerling op de planken staan en een lerares die vanaf de zijkant bewonderend toekijkt. ,,Ik was ontzettend van hem onder de indruk'', vertelde de lerares later. Een medeleerling: ,,Hij schreef gedichten en zij las die dan aan ons allemaal voor.''



Ontsteltenis

De schooljuf van destijds was Brigitte Azière. En de bewondering van destijds sloeg om in liefde. Tot ontsteltenis van de ouders van de jongen. Een tiener en een juf: onmogelijk - al helemaal op een katholieke school. Het gezin verhuisde, zijn vader en moeder namen hem mee naar Parijs: ver weg van de juf. ,,Wat er ook gebeurt, later trouw ik met je'', zegde Macron Brigitte toe.



En hij hield woord. Zij scheidde enkele jaren later van haar echtgenoot en de hereniging was een feit. In 2007 trouwden ze, in de mondaine noord-Franse badplaats Le Touquet, waar Brigitte een huis heeft.



Afgelopen zondag waren ze samen in Parijs te bewonderen, hand in hand, lachend en stralend, na de verkiezingsoverwinning van Macron. Bij elke stap werden ze gevolgd door honderden journalisten en camerateams die het 'glamourkoppel' van seconde tot seconde volgden. ,,Emmanuel moet zich nu wel kandidaat stellen: bij de volgende verkiezingen, over vijf jaar, heb ik een te oude kop'', zei de 20 jaar oudere Brigitte ooit eens.



Extreem getalenteerd

Emmanuel Macron werd in zijn jonge jaren al door Brigitte beschreven als 'extreem getalenteerd'. Hij volgde een van de meest prestigieuze elite-opleidingen van Frankrijk, de ENA, ging werken bij de belastinginspectie en maakte daarna de overstap naar zakenbank Rothschild & Cie. Hij werkte er van 2008 tot 2012 en verdiende er - maakte hij zelf bekend - opgeteld bruto 2,8 miljoen euro. ,,Ik schaam me niet voor het werk dat ik heb gedaan'', zei hij zelf kort geleden, toen er kritiek kwam op zijn inkomen. ,,Dankzij mijn werk ben ik misschien wel de enige presidentskandidaat die verstand heeft van economie.''



Opmerkelijk is dat hij bij elke carrièrestap die hij daarna maakte, steeds minder geld ging verdienen. Macron werd adviseur van president Hollande (14.910,00 euro per maand bruto) en minister van Economische Zaken (9.940,00 bruto per maand). Vorig jaar besloot hij het erop te wagen: hij stapte op als minister, startte zijn eigen politieke beweging, 'En Marche', en stelde zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen.



First lady-to be

Terend op zijn vermogen: een vast inkomen heeft hij niet meer. Brigitte is nog altijd dagelijks aan zijn zijde. Als een first lady-to be. ,,Als je met Emmanuel wilt spreken, moet je via haar gaan'', aldus een politicus. Ze leest en corrigeert zijn speeches vooraf. ,,Als ik het al niet snap, snapt niemand het!'', zei ze eens.



Zoals Macron als leerling op het podium stond, zo staat hij nu als presidentskandidaat voor de kiezers. ,,Hij wilde altijd al een speciale relatie met zijn leraren. Hij wist hoe hij ze moest verleiden'', aldus zij jeugdvriend Renaud Dartevelle. Toeval of niet, een paar maanden geleden stond hij weer op het podium. Dit keer voor duizenden uitzinnige aanhangers, als presidentskandidaat.



En weer deed hij wat hij toen als schooljongen deed: hij spreidde zijn armen. Maar waar hij in 1993 nog schuchter de teksten van Kundera declameerde voor een zaaltje met leerlingen en hun ouders, schreeuwde hij nu met ongekende felheid zijn politieke boodschap de immense zaal in - met die gespreide armen en zijn blik naar de hemel gericht. ,,Wat denkt hij: dat hij nu voor Jezus speelt?'', sneerde een politieke tegenstander.