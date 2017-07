Macron hoopvol na ontmoeting: 'Trump draait besluit Parijs mogelijk terug'

Politie Zeeland op zoek naar knock-out geslagen man

0:37 De politie zoekt een man die zaterdag tijdens de Visserijdagen in Bruinisse (Zeeland) knock-out is geslagen toen hij zich bemoeide met een ruzie tussen een andere man en een vrouw. Het is niet bekend of hij letsel of andere schade heeft opgelopen en de politie wil hem graag spreken.