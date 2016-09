Mahran is veilig, nu zijn familie nog

Zorgen

Mahrans familie heeft zorgen of ze wel het ziekenhuis kunnen afbetalen, zorgen om de gierende inflatie in Syrië en de stijgende huurprijzen waardoor vader en moeder al acht keer verhuisden in vijf jaar tijd. Zorgen om willekeurige bomaanslagen of raketinslagen, zorgen om de dagelijkse ontvoeringen van christenen zoals zij en zorgen om de vraag of ze ooit losgeld zouden kunnen betalen.



Mahran is zijn vader en moeder veel verschuldigd voor de kansen die hij kreeg, zegt hij. Ze werkten keihard voor hem, hij als loodgieter en zij als werkster. Hij kan ze nooit laten vallen. Daarom die zorgen, daarom die urgentie om geld te verdienen.



De zorgen vreten aan iedereen, maar zijn ouders zeggen dat ze het wel redden. En zijn zus zweeg veel te lang over de operatie. In Damascus zien ze alleen 'lachende foto's' van hem. Zo zeg je: het gaat ons goed en maak je vooral geen zorgen, want je hebt er al genoeg.



Simone Filippini, algemeen directeur van de Nederlandse hulporganisatie Cordaid, was onlangs in Syrië om hulpprojecten te bezoeken. Ze ging ook langs bij de ouders van Mahran.



,,Ik vond het heel aangrijpend. Ik weet hoeveel verdriet het Syrische ouders doet als hun kinderen hier zijn. Vaak hebben ze eigendommen verkocht om de kinderen te laten vluchten. Toen ze over Mahran spraken, merkte ik hoeveel zorgen er zijn en hoe stoer ze zich houden. We ontmoetten de zus die net geopereerd was en een drain had, met de zorg voor een kindje van twee en vier. De ouders zaten er verarmd bij en waren net voor de achtste keer verhuisd."



Het verhaal van de familie Oufan is zeker niet uniek, vertelt Filippini. ,,Voor onze ogen ontvouwde zich een drama dat daar honderdduizenden keren speelt. Er is zo veel verdriet. En toch vonden ze het fijn dat ik ze kon vertellen hoe hun zoon en zijn vriendin hier leven, omdat een aantal mensen om mij heen zich hun lot heeft aangetrokken."



Natuurlijk denken Mahran en zijn vriendin aan hun twee mislukte oversteken naar Griekenland, toen de te volle boot bijna meteen zonk. Eva kreeg de slappe lach toen hij water hoosde, dat zal hij nooit vergeten. De derde keer betaalden ze een Turkse mensensmokkelaar het hoogste tarief van 1500 dollar per persoon, wat een plek garandeerde met een beperkter gezelschap en een betere boot. Het wordt allemaal onbelangrijk, als bij zijn zus kanker wordt geconstateerd. Die moordenaar heeft geen oorlog nodig om zijn werk te doen.