Mammoet na 4000 jaar mogelijk alsnog bedreigde diersoort

Aanleiding tot de stap was de ontdekking van enkele slagtanden van mammoeten in de toendra van Siberië, in Rusland. Ze waren naar de oppervlakte gekomen door het smelten van de permafrost, veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Schattingen zeggen dat er maar liefst 150 miljoen karkassen van mammoeten onder de toendra zouden kunnen liggen, wat het een schatkamer maakt van ivoor.



De handel in ivoor van mammoeten was tot nu toe legaal en werd zelfs gezien als een ethisch alternatief voor de handel van ivoor van olifanten. Die laatste is bij wet verboden sinds 1989. Het resultaat is dat stropers olifantenivoor vaak verkopen als ivoor van een mammoet. Het verschil tussen beide is moeilijk te zien, aldus het International Fund for Animal Welfare (IFAW).



Eerste keer

De beslissing over het al dan niet beschermen van de mammoeten zal eind deze maand worden genomen op een conventie van Cites in Zuid-Afrika. Daar zijn 182 landen aanwezig. ,,Het zal niet eenvoudig worden", aldus secretaris-generaal John Snanlon, ,,het is de eerste keer dat we een lang uitgestorven dier zouden beschermen met een restrictie op de handel."