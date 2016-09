Man in Schildwolde dood door aanval van wespen

De man werkte in Schildwolde aan een riool en stuitte op een wespennest. De insecten staken hem. Hij raakte onwel en overleed.



De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, onderzoekt de zaak. Het slachtoffer was werkzaam bij wegenbouwbedrijf Koninklijke Sjouke Dijkstra uit Leek. De werkzaamheden zijn vanwege zijn overlijden enkele dagen stilgelegd.



Het komt vaker voor dat wespen doden. In 2011 was een man uit België slachtoffer van een aanval. Ongeveer 5 procent van de bevolking is ernstig allergisch voor bijen- of wespensteken. Een toevallige ontmoeting met deze insecten kan voor hen dan ook een dodelijke afloop hebben.



Gif

Wespen, bijen of horzels zijn giftig, bij een aanval gebruiken ze de angel op hun achterlijf om hun gifzak te legen in het slachtoffer. Ze spuiten maar een duizendste gram gif in, maar daarin zitten enzymen en stoffen die invloed hebben op de bloedvaten, zenuwen en andere cellen in het lichaam.



De SZW (voormalige Arbeidsinspectie) onderzoekt alle dodelijke bedrijfsongevallen.