Man opgepakt na uitbuiting van Marokkaanse werknemer

De 50-jarige bedrijfsleider van het bedrijf dat de man in dienst had is opgepakt, liet de inspectie donderdag weten, zonder de naam van de onderneming te noemen. Hij blijft op last van de rechter-commissaris in Almelo in elk geval de komende twee weken vastzitten.



Het slachtoffer was illegaal in Nederland. Het ongeluk dat zijn zaak aan het licht bracht gebeurde in een kas. De man raakte voor 60 procent verbrand. Hij werd afgezet bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen en werd van daaruit naar het brandwondencentrum in Groningen gebracht.