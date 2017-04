Man opgepakt voor brandstichting natuurgebieden Twente

In de buitengebieden rond Denekamp, Lattrop-Breklenkamp en Beuningen woedden dit weekend meerdere natuurbranden . In het gebied gingen in minder dan 24 uur tijd op meerdere locaties stukken natuur in vlammen op. De politie zoekt nog getuigen die mogelijk iets opvallends hebben waargenomen.

Groot politieonderzoek

In Beuningen ontstonden vandaag even na het middaguur en later op de middag heidebranden. In totaal ging daar vier hectare natuurgebied in vlammen op. Een dag eerder werd tot vier keer toe brand geconstateerd aan de Brandlichterweg in Denekamp. Ook de heide bij Lattrop-Breklenkamp werd dit weekend getroffen.