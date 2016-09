Man zorgt voor ravage in wooncomplex Doetinchem

De man was agressief geworden na een woordenwisseling met een bejaard stel op straat. Enkele minuten na die straatruzie stormde de man het appartementencomplex binnen waar de twee wonen. In de hal kwam hij twee oudere vrouwen tegen. Hij sloeg en schopte van zich af en raakte daarbij één van de twee. Zij moest gewond naar het ziekenhuis, de andere vrouw raakte onwel door de schrik.



Mishandeling

Bij zijn zoektocht naar de woning van het paar waarmee hij eerder ruzie had, schopte hij nog twee voordeuren van andere bewoners in. Toen hij eenmaal bij het huis van zijn bejaarde rivalen was aangekomen, stormde hij daar naar binnen en mishandelde hen.



Vlucht

De verdachte sloeg daarna op de vlucht, maar werd door de politie gevonden op een adres elders in Doetinchem waar hij zich schuilhield. Hij is geboeid afgevoerd en in de cel gezet. De politie onderzoekt de zaak.