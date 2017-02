Beste Vakantieman,



Zo begon altijd het tv-programma De Vakantieman, waarin Frits Bom teleurgestelde vakantiegangers aan het woord liet. De ene keer was het een hartpatiënt die een appartement had gehuurd in Griekenland, maar elke keer twaalf trappen moest beklimmen om daar te komen. De andere keer een echtpaar dat een leuk appartementje had geboekt met terrasje, maar werd lastiggevallen door poepende meeuwen. De Vakantieman hoorde ongelooflijke verhalen aan.



Wij hebben er ook één! Wij hebben twee kamers geboekt in het W Hotel in Miami. Op de site ziet het er geweldig uit. We hebben het hele bedrag vooruitbetaald, dus kunnen niet meer terug. Omdat nog maar één kamer is schoongemaakt, verblijven de Leeuwtjes met z'n allen in die kamer. De jongens zitten onderuitgezakt op de bank en antwoorden op de vraag of ze het hier leuk vinden met: 'Wat is de wifi-code?' We pakken onze koffers uit en ik ga op zoek naar een Europese stekker. Meestal in het bureautje, dus trek ik een lade open, om hem van schrik weer gelijk dicht te doen.



'Oh my fucking god!' en sommeer mijn man om ook te kijken. Er ligt een zakje marihuana in het laatje. 'Wat is er?' vragen de waar-rook-is-is-vuur-dat-ons-niet-groot-genoeg-kan-zijn-pubers. 'Niks jongens. Appen! Of youtuben, maar ik wil beide hoofden op jullie iPhone gericht zien.'



Een zakje marihuana in dezelfde kamer als twee pubers. Wat te doen, Vakantieman? We kunnen het niet laten liggen, want het is hier in Trumps Amerika niet legaal. Dan zijn wij verdacht. Eerlijk Vakantieman: we zien er niet echt uit als een doorsneegezinnetje.



Twee mannen op leeftijd met twee donkere jongens. Wij zijn geen familie, wij zijn een gang en bezig met drugsdeals! In mijn fantasie zie ik de weduwe van Menno Buch ons al bezoeken in een Florida-gevangenis. Maar mijn man is inmiddels tot handelen overgegaan en belt de receptie. ,,Er ligt iets in de kamer wat er niet hoort en wat niet van ons is.'' ,,Oh! Dat is een zaak voor de security.'' Een kwartier later staat een opgepompte veiligheids-dude in onze kamer. ,,What's up, guys?'' We doen het laatje open. ,,It's not ours!'' Hij pakt het zakje, zegt sorry en gaat de kamer uit.



Mijn man en ik denken allebei: die gaat het vanavond oproken. En toen, Vakantieman, maakte zich ook een Hollandse gedachte van ons meester: hier kunnen we toch wel een financieel slaatje uit slaan?



Wij bellen de receptie en willen nu echt de manager spreken. Die klopt een kwartier later aan en verontschuldigt zich. Ook biedt ze ons hotelpunten aan. Punten? Voor een AH-pannenset? Nee, we willen geld zien. Ze denkt na en biedt ons een korting aan. Wij blij. Zij blij. Later die avond, bij het diner, vragen onze jongens: ,,Hoe smaakt marihuana eigenlijk?'' ,,Alsof er een meeuw in je bek schijt, op een schattig terrasje.''