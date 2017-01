Mark Rutte interviewt vlogger YousToub

Het gesprek maakt onderdeel uit van een serie gesprekken die Mark Rutte de komende periode voert met mensen die manier het verschil gemaakt hebben en volgens hem een rolmodel zijn voor Nederland.



In de 45 minuten durende podcast, die op Spotify staat, spreekt Mark Rutte met YousToub over zijn blik op de kansen voor zijn generatie en hoe het voelt om een rolmodel te zijn. Youssef begon in 2014, tijdens zijn HAVO, als vlogger: ,,Je bent een voorbeeldfiguur, daar heb je misschien niet direct voor gekozen, maar je moet die verantwoordelijkheid wel op je nemen."



Maatschappelijke thema's

De 21-jarige Marokkaans-Hagenees groeide op in de Schilderswijk en vlogt al vanaf het begin van zijn carrière over maatschappelijke thema's, met name de diversiteit in de buurten en op school. Zo begon hij met een serie over de Ramadan om er meer begrip voor te creëren. Youssef verdiept zich niet in politiek, maar weet wel wat er speelt.



Rutte is benieuwd naar de reden van de verdeeldheid en problemen tussen culturen en vroeg: ,,Hoe denk jij dat culturen hand in hand over straat kunnen gaan in Nederland?" Youssefs oplossing: ,,Ik kwam vaak genoeg bij Hollandse vrienden thuis en at de boerenkool ook op. Dat is beleefd! We moeten eraan werken om culturen met elkaar te mengen en zo andere culturen te leren kennen."



