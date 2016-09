Mark Rutte zoals u hem door en door kent

Pragmaticus

Bij Rutte geldt dus ook: we weten eigenlijk al heel veel. Want al vinden veel mensen dat Rutte wat te verbergen heeft, geen premier die zo veel en gemakkelijk zoveel van zichzelf blootgeeft als hij.



Vooropgesteld: Rutte is een zakelijk leider. Een pragmaticus. Politiek gezien zegt hij vaak dingen die volkomen haaks zijn op iets wat hij eerder vond. Zo was hij eerst voor samenwerking met de PvdA, later faliekant tegen en deed hij het uiteindelijk toch. Maar over zijn persoon is hij altijd verrassend open.



De uren bij Zomergasten zullen dan ook niet zozeer nieuwe inzichten over hem opleveren, Rutte zal ze benutten als campagnetijd. Zeggen dat hij gaat strijden tegen 'dat zure pessimisme' in de onderbuik van Nederland (lees: de PVV), of herhalen dat hij devoot liberaal is en werk en woning tot de rechten van iedereen rekent. Misschien zit er wel een nieuw inzicht bij.



Overpeinzingen

Rutte beloofde wel wat diepere overpeinzingen als Zomergast. Over hoe hij het jongste kind was thuis in een gezin dat - uit Indië verdreven door Soekarno - in Nederland opnieuw een bestaan moest opbouwen. Over de dood van zijn vader wellicht, tijdens z'n studie. Gelardeerd met veel muzikale fragmenten, dat staat vast. Misschien ook iets over zijn vorige werkzame leven, bij Unilever.



Maar dat is allemaal werk, en vroeger. Hoe zit het toch met de stabiel afwezige relationele status? Waarom is er geen vrouw en geen gezin? Daar moet hij zich opvallend vaak voor verantwoorden, gevoed door de gedachte dat er iets schuilgaat achter 'dat guitige gelaat'. Rutte zegt steevast dat hij het niet alsnog uitsluit. Hij heeft er een rotsvaste oneliner bij: ,,Het belangrijkste is: ben ik nu gelukkig? Dat ben ik.''