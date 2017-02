Máxima en Willem-Alexander ook populair in Duitsland

Máxima stopt even voor de buggy met Noah en aait hem over z'n gloeiende wangen. Het ventje reageert amper en staart apathisch voor zich uit. Een sliertje kwijl loopt over Noahs kin. Zijn oma probeert het moment te fotograferen, maar krijgt in het gedrang alleen Máxima's Jacky Kennedy-hoedje op de foto. ,,Toch mooi,'' glundert ze.



Overal krijgt het paar een enorm applaus als ze uit hun Audi stappen. Overal gillen de mensen de naam van Máxima.



Máximaaaaaa.



Mááááááximaaaaaaaaaaaaaa.



Overal zet zij haar meest ontwapenende handelsmerk in; overal lacht ze haar mooiste lach. En overal staan mensen met oranje rozen voor haar klaar.



süße Puffbohnen

Op woensdagmorgen in de Regierungsstraße in Erfurt zelfs twee. Julia Schäler (26) heeft een snipperdag genomen om haar bloemen aan Máxima te kunnen overhandigen. En een zakje süße Puffbohnen, dé lokale snoepspecialiteit, voor de prinsesjes op de Eikenhorst. Ze zegt: ,,Dit wil ik al jaren. Eindelijk kan ik Máxima zien, ik heb al zo vaak van deze dag gedroomd.''



Behalve afgelopen nacht, want toen lag ze wakker van de zenuwen. Máxima loopt niet naar Julia, maar naar een blonde vrouw met een bosje oranje rozen. Ze wil met de koningin op de foto en die poseert geduldig.



,,Zo, gelukt,'' verzucht de blonde vrouw later, haar persbadge bungelt dan weer om haar ranke hals. Sandra Schmidt heet ze, royalty- en adelexpert van het grote Duitse boulevardblad Bunte, aangenaam. Haar chefs vinden het leuk als Schmidt met zo veel mogelijk koninklijke figuren op de foto gaat. ,,Dat hoort bij mijn werk.''



Dit ook: bij een handelsdiner in Leipzig let Schmidt niet op de verhalen over duurzame chemie of kennisuitwisseling over optica, maar op heel andere zaken. Waarom drinkt Máxima als één van de weinige aanwezigen rode wijn, in plaats van wit? En waar overnacht het paar eigenlijk? Zou ze de directeur van dat hotel naderhand kunnen vragen of de hoge gasten extra handdoeken hebben laten aanrukken, of andere wensen hadden?



Op de loopband met het koningspaar

Schmidt, afkomstig uit München: ,,Vorig jaar waren ze bij mij in de stad op bezoek en verbleven ze in het luxe hotel Bayerischer Hof. Toevallig ken ik iemand die daar in de gym werkt en hij vertelde me dat Willem-Alexander en Máxima tussen alle programma-onderdelen ook nog bij hem op de loopband stonden. In zwarte sportkleding van Nike, doodgewoon. Dat zijn fijne details. De verhalen over jullie koninklijke familie worden hoog gewaardeerd.



Vooral omdat wij dat hier niet hebben, zo'n monarchie. Het is een sprookje voor veel Duitsers, vol glitter en glamour. Alles willen ze weten: hoe ze leven, wat ze doen, wat ze dragen, waar ze op vakantie gaan. Echt álles.



,,Er zijn drie koningshuizen die qua populariteit bovenaan staan in Duitsland: het Zweedse, omdat koningin Sylvia hier geboren is. Het Britse, omdat het beroemdst zijn. En dat van jullie. Niet alleen vanwege de verschijning van Máxima, maar ook vanwege alle Duitse invloeden. Luister eens hoe goed Willem-Alexander Duits spreekt. Dat wordt zeker in hier in het oosten, waar de mensen minder goed Engels spreken, erg op prijs gesteld. Hij is dankzij zijn Duitse vader en grootouders ook een beetje van ons. De hele familie is van ons.''



Maar vooral Máxima.

Máximaaaaaa.

Mááááááximaaaaaaaaaaaaaa.