May heeft er wéér een Brexitprobleem bij

Het wordt er niet makkelijker op voor de Britse premier Theresa May, tweeënhalve maand voordat de Brexitonderhandelingen beginnen. Haar ministerie van Brexit is nog steeds niet op orde, er is nog geen duidelijkheid over wat de Britten uit het vuur willen slepen, en dan diende Ivan Rogers, die een sleutelrol had moeten vervulle, zijn ontslag in. Hij wordt opgevolgd door Tim Barrow, een diplomaat met veel minder goede contacten in Brussel.



Rogers' vertrek is niet goed voor de Britse onderhandelingspositie en de verhoudingen met de 27 andere lidstaten, vrezen veel pro-EU'ers. Hij is geliefd in Brussel en heeft daar een goede reputatie: een uitstekend geïnformeerde, capabele diplomaat. Brexiteers vinden het juist een goede ontwikkeling: zij willen iemand die overtuigd en met het hele hart voor een Brexit is op die cruciale ambassadeursplek.