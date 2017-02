Gelukkig gaat Schippers niet mee in de roep om een overheid die zelf medicijnen moet maken. Want alleen grote farmaceuten kunnen het riskante, langdurige en extreem dure traject dat nodig is voor één nieuw medicijn aan. Farmaceuten zijn wereldspelers, juist doordat ziektes als kanker zich niet aan landsgrenzen houden. Je hebt een wereldwijde schaal nodig om klinische testen uit te voeren. Om de werkzaamheid en bijwerkingen van een nieuw medicijn te testen zijn wel 5000 vrijwilligers met de te behandelen ziekte en meer dan een miljard euro nodig. Dat krijgt een overheid niet voor elkaar.



Maar wat dan wel? De situatie wordt steeds nijpender en oncologen roepen dat we kanker straks wel kunnen genezen, maar niet betalen. Het enige dat we kunnen doen om de prijzen klein te houden, is het organiseren van tegenmacht. Die komt ofwel van concurrentie met andere farmaceuten of van meer macht als een inkoper, zoals een ziekenhuis.



Hoe gaan we dat doen?



Eenzelfde kankermedicijn kost in Duitsland wel tot anderhalf keer meer dan in Engeland. Dat heeft puur met onderhandelingsmacht te maken. Engeland heeft 's werelds beste instituten voor fundamenteel kankeronderzoek. De resultaten daaruit leveren de broodnodige input voor grote farmabedrijven. In ruil krijgt de Engelse overheid inkoopkorting. Als Europa op initiatief van Schippers samen medicijnen inkoopt, dan krijgen alle Europeanen toegang tot betere en goedkopere medicijnen.