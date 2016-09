Meer langveroordeelden nog op vrije voeten

In totaal zijn bijna twaalfduizend veroordeelde criminelen met openstaande celstraffen op vrije voeten. Ongeveer een kwart hiervan heeft een celstraf van vier maanden of meer openstaan. In totaal gaat het om 3209 voortvluchtige langveroordeelden. In 2009 waren dat er nog 2139. In 2015 steeg dat aantal naar 2843.



De meest voorkomende delicten gepleegd door de voortvluchtigen zijn diefstal, geweld en inbraak. In een jaar tijd zijn in totaal 466 veroordeelden met een openstaande celstraf van 120 dagen opgespoord.



Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de opsporing van de langveroordeelden wil versterken. Hij wil onder meer de informatievoorziening aan de politie verbeteren. In een centraal systeem krijgen agenten een overzicht van alle openstaande straffen, dat bij controles via hun smartphone is te raadplegen.



De Landelijke Eenheid van de politie maakte eerder vandaag bekend dat een speciaal politieteam dat jaagt op voortvluchtige criminelen ruim tweehonderd misdadigers heeft opgepakt sinds de oprichting begin 2015. Het politieteam FastNL richt zich echter op veroordeelde criminelen met meer dan 300 dagen cel tegoed en die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.