Meesterbakker Voskamp wint AD Oliebollentest

Rijskast

Voor dit jaar hebben we geïnvesteerd in een extra, vijfde lijn waarop we 1.000 oliebollen per uur meer kunnen draaien. Uitsluitend voor de oliebollen staat er ook een rijskast, een boiler en een apparaat om water te mengen of te doseren. Maar wil het goed gaan, dan moet ook de chauffeur bij de les blijven. En de verkoopster moet vriendelijk tegen de klant zijn en verstand van zaken hebben, want anders is alles nog voor niets geweest.''



Dat de test leeft, merkt het familiebedrijf Voskamp (zeventien filialen, vooral op Voorne-Putten; 180 medewerkers, van wie de helft parttime) ook aan zijn klantenkring. Weeda: ,,Vanaf begin november gaat er geen dag voorbij of er wordt wel geïnformeerd naar de stand van de oliebol. Als je iets aan de smaak verandert, reageren klanten daar ook onmiddellijk op. Iedereen leeft enorm mee. Of het nu gaat om een wethouder, sportvrienden of wildvreemden.''



Oudejaarsdag

Eerste worden in de Oliebollentest betekent ook dat de lat de komende dagen weer hoog ligt. Op de centrale bakkerij aan de Ohmweg 10 in Spijkenisse - deze dagen ingericht als extra verkooppunt - is het 24 uur per dag buffelen. ,,Wij bakken alles zelf en stoppen daar pas mee als op oudejaarsdag de laatste klant met zijn warme oliebollen is vertrokken.'' Tijd om uitgebreid te eten is er niet.



Voor koude en warme maaltijden wordt gezorgd, maar het werk gaat wel gewoon door. De vijf oliebollenlijnen zullen vanaf heden vrijwel continu in bedrijf zijn, 13.000 stuks per uur. ,,Alles vers en gegarandeerd van de kwaliteit waarmee wij hebben gewonnen.'' En het aantal? In een grijs verleden vertelde Kabbedijk ooit trots dat hij in een heel seizoen 10.000 oliebollen had gebakken.



,,Nu doen we dat op één zaterdag.'' Vorig jaar passeerde bij Voskamp de teller de 500.000. En dit jaar zullen daar ongetwijfeld nog wel de nodige bijkomen.