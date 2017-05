Mei Li Vos, aangenaam. Ik zoek werk

'Gewoon opnieuw solliciteren bij de politie'



Ahmed Marcouch, oud-politieagent en PvdA-Kamerlid van juni 2010 tot maart 2017: ,,De verkiezingsuitslag kwam heel onverwacht voor mij. Ik stond op nummer 13, ik ging ervan uit dat ik doorging. De Hond peilde ons lang op negen zetels, maar andere peilers kwamen hoger uit.Ik was even gedesoriënteerd. Je hele systeem moet een beetje afkicken. Ik werd niet meer elk uur van de dag gebeld door jou en je collega's. Ik kreeg geen brieven van de regering meer in mijn mailbox. Geen Kamervergaderingen meer. Al mijn spullen inpakken. In die periode ben ik met mijn gezin ook nog verhuisd, van klein in Amsterdam naar enorm in Almere.



Het was een tegenslag, dat moest ik even verwerken, maar nu is het: met nieuwe wijsheid vooruit. Ik heb geen terugkeergarantie bij de politie, dus ik ga gewoon opnieuw solliciteren. Mijn volgende baan kan bij de politie zijn, maar ook in het lokaal bestuur. Als ik mijn bijdrage kan leveren in een maatschappelijke functie, is het goed.



Ik werd na de verkiezingen meteen gepolst en ben nu dus volop aan het praten. Ik denk in september aan iets nieuws te beginnen.Ik vind het nog steeds goed dat de PvdA midden in de crisistijd verantwoordelijkheid voor het land heeft genomen, ondanks dat we er niet voor beloond zijn. Je moet het landsbelang dienen, niet calculeren of je daarmee de verkiezingen gaat winnen.



Maar we moeten goed nadenken hoe we in de toekomst onze sociaaldemocratische waarden beter kunnen realiseren. Solidariteit, eerlijk delen, dat moeten we als PvdA beter laten zien.Het is toch raar dat burgers verkiezingen zijn gaan beschouwen als een menukaart: wat zit er voor mijzelf in? In plaats van: hoe brengen we Nederland samen vooruit?



Electoraal gezien moet GroenLinks nu meeregeren. Maar als dat stukloopt in de formatie, moeten wij niet dogmatisch nee zeggen. Als we met regeren onze waarden kunnen realiseren, mogen wij dat niet nalaten. Dat is de enige juiste voorwaarde.''