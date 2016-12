Melancholiek door Michael

Als er een bekend iemand doodgaat, voelt verdriet soms een beetje gek. Je kende diegene helemaal niet. Je hebt hem misschien eens zien optreden, en toen was hij een piepklein poppetje op een groot podium, waar je met duizenden andere mensen enthousiast naar stond te gillen.



Dichterbij ben je nooit geweest. En daarom kunnen andere mensen - die niet voelen wat jij nu voelt - een beetje besmuikt om je lachen. Omdat ze je verdriet niet snappen, en misschien snap je je eigen verdriet ook niet zo goed.



Op tweede kerstdag gaf ik 's ochtends vroeg mijn dochter een fles, toen mijn vriend vanuit het bed riep 'weet je wie er is overleden?' En meteen was ik verdrietig. En kon ik niet meer slapen. En ik snapte niet zo goed waarom.



In de jaren hiervoor had ik heus nog wel eens aan George Michael gedacht, maar om nou te zeggen dat ik fanatiek zijn platen grijs draaide: niet meer.



Maar als er iemand doodgaat, sluit je zelf ook een periode af. En als ik aan George denk, denk ik aan mijn studententijd. Toen in mijn huis aan de Twijnstraat in Utrecht een bevriende huisgenote altijd George Michael draaide, en we keihard Father Figure zongen tijdens de afwas. Ik leerde wat voor fantastische zanger het was. We zagen hem live in Ahoy en ik heb zelden zo'n goed concert meegemaakt.



Nu zijn we tien jaar verder. Wonen er andere mensen in het studentenhuis. Ze hebben allemaal een keuken op hun kamer gekregen, zag ik laatst. De huisgenote en ik eten nog wel eens samen, maar dan praten we over relaties, kinderen en carrières. We zijn ouder.



En nu is George Michael ook nog dood. Alles gaat voorbij, zo blijkt maar weer. En daarom huilden er tweede kerstdag mensen om een zanger die ze nog nooit hebben ontmoet. Een zanger die hen misschien wel had geholpen met uit de kast komen, naar wie ze bakvisserig hadden gegild, of zoals bij mij: die de soundtrack was voor een prachtige studententijd.



Je bent melancholiek door hem, en doordat het leven waar hij zo bij hoorde ook echt niet meer terugkomt.