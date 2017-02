'Melkkoe dupe van nieuwe milieuregels'

Het aantal melkkoeien in Nederland moet dit jaar met zo'n 10 procent omlaag om het mestoverschot van de veehouderij in te perken. Melkveehouders worden daardoor gestimuleerd om de melkproductie op te voeren van de koeien die ze overhouden, blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in opdracht van Wakker Dier.



,,Om zijn omzet op peil te houden, zal een boer die koeien moet inleveren er veel aan doen om de melkproductie per koe te verhogen,'' zegt onderzoeker Frits van der Schans van CLM. ,,Dat heeft risico's voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. Een koe die met meer voer gepusht wordt om meer melk te produceren, krijgt sneller ziektes als uierontsteking en problemen met zijn stofwisseling.'' Het onderzoeksbureau voorspelt dat minder koeien in de wei zullen komen.



,,In de stal kan de boer precies controleren wat de koe eet en dus efficiënter produceren.'' Het inkrimpen van de melkveestapel zal dit jaar ook leiden tot meer veetransporten, blijkt uit het rapport. Enerzijds omdat een deel van de koeien waarschijnlijk in het buitenland zal moeten worden geslacht als de capaciteit van Nederlandse slachthuizen niet toereikend is. Anderzijds omdat meer kalveren op gespecialiseerde bedrijven in het buitenland zullen worden opgefokt tot melkkoe. Dat kan voor boeren goedkoper uitpakken dan op hun eigen boerderij, maar de gezondheid van kalveren is er volgens de onderzoekers niet bij gebaat.



Geen alternatief

Actiegroep Wakker Dier roept de Tweede Kamer op om een stokje te steken voor de plannen van Staatssecretaris Van Dam van Landbouw.



,,Die leiden tot verdere industrialisering van de veehouderij. De koe draait nu op voor het fosfaatoverschot.'' Landbouworganisatie LTO staat achter het nieuwe mestbeleid. ,,Er is geen alternatief. We moeten toe naar een duurzame melkveehouderij. Maar soms staan de milieudoelen op gespannen voet met het welzijn van de dieren,'' erkent voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij, ,,En andersom, en heeft de boer niet het geld beschikbaar om te investeren in welzijn én milieu. Dat zijn dilemma's die om een genuanceerd antwoord vragen.''