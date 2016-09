Mensen in de rij voor vondelingetje

Zoals de jonge vrouw die in haar eentje thuis beviel van een kindje en niet wist hoe ze de navelstreng moest afknippen. Muller krijgt er nog kippenvel van. ,,Ze belde ons terwijl ze in de auto reed. Het kindje was bij haar op schoot, maar de navelstreng zat nog vast. Een bizarre situatie.'' De Dordtse wist de vrouw te lokaliseren en te helpen. ,,Zo'n vrouw is aan het einde van haar Latijn. Ze reed maar rondjes met haar auto omdat ze gewoon niet meer wist wat ze moest doen.''



Weeën

Zo stond Muller ook klaar voor de jonge vrouw die begin september beviel van een zoontje. ,,Ze belde ons tussen de weeën door. Gelukkig waren we op tijd om haar te helpen bij de bevalling.'' Opmerkelijk genoeg is het werk van de stichting illegaal. Hulp geven bij het te vondeling leggen van een kindje is volgens de Nederlandse wet strafbaar. ,,Ik ben dus ook dolblij dat er een verloskundige was die wilde helpen.''



Muller vermoedt dat er geen strafvervolging komt omdat de stichting in mei voor eenzelfde feit is doorgelicht door het Openbaar Ministerie. De moeder heeft bovendien haar gegevens in een verzegelde envelop gedaan die bewaard wordt bij een notaris. Als het kind zestien jaar is, kan het die gegevens opvragen.



Verdwijnen

,,Toch maakt zo'n wet het lastig om hulp te vinden. En ook voor de vrouwen is zo'n straf een bedreiging. Ik ben bang dat door die wet juist veel kinderen verdwijnen. Want een kind dat nooit ergens is aangemeld, wordt ook door niemand gemist. En dat willen wij met onze stichting voorkomen.''