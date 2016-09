Mes in eigen bijdrage gemeentelijke hulp

Vooral alleenverdieners met een chronisch zieke partner, zo'n 12.000 huishoudens, gaan er drastisch op vooruit. Voor de meeste mensen op modaal niveau binnen deze groep gaat de maximale eigen bijdrage omlaag van 1.460 naar 63 euro.



Voor ouderen heeft het kabinet al gerichte maatregelen genomen om in 2017 hun koopkracht te verbeteren, via de ouderenkorting, de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Daarnaast profiteert ook deze groep mee van de lagere eigen bijdrage.



Kwetsbare mensen

Een alleenstaande oudere met AOW en een pensioen van 5000 euro heeft hier een voordeel van 83 euro. Een echtpaar in dezelfde situatie gaat er volgend jaar zelfs 165 euro op vooruit, laat staatssecretaris Van Rijn dinsdag weten. Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) legt uit: ,,Het is mooi dat we voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland."



Het kabinet trekt 50 miljoen voor de verzachting van de eigen bijdrage uit. De maatregel is volgens ingewijden pas enkele dagen geleden goedgekeurd door minister Dijsselbloem (Financiën) en staat daarom niet in de begrotingsstukken.