'Met online shoppen loopt China járen voor'

Hypermoderne campus In het kielzog van Palmer bezoeken de Nederlandse bedrijven de campus in Hangzhou, waar 40.000 mensen werken. Het Sillicon Valley van het oosten, zegt Palmer. ,,Fantastisch om te zien. Elke keer als ik er kom, is er weer een hoog glazen kantoor bijgebouwd. De gemiddelde leeftijd is 27. In de kantine kun je alleen betalen met je mobieltje. Tachtig procent van de bestellingen in China gaat al via mobile. Met onlineshoppen lopen ze zeven jaar op ons voor.'' Het contrast tussen die hypermoderne campus en het flexkantoor in de Amsterdamse Vijzelstraat waar Alibaba Benelux werkruimte huurt, is groot. Bij de entree staan de logo's van andere huurders zoals Uber, maar niet van Alibaba. Hoeveel mensen Palmer in dienst heeft, wil hij niet zeggen. ,,Dat is ook niet zo relevant. Op afstand, in Hangzhou, werkt een heel team voor Nederland.'' Palmer leidde van 2011 tot 2015 de Blokker Holding, als opvolger van zijn peetoom Jaap Blokker. Zijn lichte accent verraadt dat hij opgroeide in Engeland, het thuisland van zijn vader. Bij Blokker gaf hij nooit interviews ('het was een gesloten familiebedrijf'). Hij zou er aan de kant zijn gezet vanwege ruzie over de onlinestrategie. De groep met winkelketens als Marskramer, Intertoys en Xenos had een Nederlands Alibabaatje kunnen worden, maar conservatieve krachten in het concern zouden dat hebben tegengewerkt. Palmer wil er niks over kwijt. ,,We hebben afgesproken dat ik niet over Blokker praat.''

Hoe kwam u bij Alibaba terecht? U zult vast niet zijn opgevallen door onlineprestaties van Blokker...

,,Ze zochten iemand die de wereld van retail en merken goed kent. Vóór Blokker heb ik bij Unilever en Coca-Cola gewerkt. In deze functie werk ik met traditionele spelers die onlinemogelijkheden zoeken. Wij helpen ze bij die transformatie.''



Er is gesuggereerd dat Jack Ma graag managers aanneemt die tegenslag hebben ervaren. Hij schermt er zelf mee dat hij nooit heeft opgegeven, ondanks tien afwijzingen van de Harvard-universiteit.

,,In mijn sollicitatiegesprekken is het daar niet over gegaan. Ik heb Jack Ma voor het eerst ontmoet op mijn eerste werkdag, maart vorig jaar. Daarna zijn we samen een dag in België geweest. Bij koning Filip, de premier en de ceo's van bedrijven. Jack Ma is heel inspirerend, een zeer bescheiden man. Voor het gesprek met de ministers had ik een paar suggesties. Hij zei: doe jij het maar. Hij gaf me meteen alle ruimte en vertrouwen. Het bedrijf is niet zo hiërarchisch en gestructureerd als oudere bedrijven. E-mail gebruiken we amper, alle communicatie gaat via de app.''



Waarom openen grote bedrijven als Unilever en AH niet zelf een webwinkel in China? Dan hoeven ze jullie geen commissie te betalen.

,,Wij bieden toegang tot een virtuele winkelstraat waar al 439 miljoen klanten doorheen lopen. Als je China nog niet kent, is het heel lastig om er voet aan de grond te krijgen. Bij veel bedrijven is dat misgegaan. Zij probeerden het via distributeurs, daar heb je geen enkele grip op. Wij koppelen Nederlandse bedrijven aan onze Chinese marketingpartners.''



,,Neem Hunkemöller, een nieuwe klant van ons. Dat werkt nu samen met een bureau dat exact weet hoe je online lingerie verkoopt aan Chinese vrouwen. Welke setjes zet je in de etalage? Hoe bepaal je de prijs ten opzichte van Chinese concurrenten? Dat luistert nauw. Je kunt niet zomaar een winkeltje openen, dan is de kans op succes nihil. Je moet er bovenop zitten. In de retail draait het om de details. Daarbij is een winkel op Tmall een heel goede teen in het water voor bedrijven die meer willen in China. Zo is Hunkemöller van plan er ook fysieke winkels te openen.''



Bezorgt de Nederlandse Alibaba webshops Coolblue en Bol.com knikkende knieën?

,,Dat denk ik niet. De Nederlandse webshops concurreren om de snelste levertijd, wij richten ons op mensen voor wie elke cent telt. Veel jongeren maakt het niet zoveel uit dat ze een paar dagen op hun bestelling moeten wachten als ze veel goedkoper uit zijn.''



Maar als u een pakhuis in de Rotterdamse haven begint, kan Alibaba ook dezelfde dag bezorgen.

,,Dat zijn we vooralsnog niet van plan.''