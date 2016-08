Met de dood voor de ogen

Eind augustus 2015. Over de Egeïsche zee varen elke dag tientallen rubberbootjes met (vooral Syrische) vluchtelingen van Turkije naar Griekenland. Verderop in Europa, voor het station van Boedapest, scanderen duizenden vluchtelingen 'Germany, Germany' voor de tv-camera's, terwijl ze wanhopig de treinen naar dat land proberen te bereiken. Over een paar dagen zal de Syrische peuter Alan Kurdi verdrinken en aanspoelen op een Turks strand. De foto van zijn lichaampje wordt een icoon van de crisis.



Eind augustus 2015 besefte Europa écht dat er een vluchtelingencrisis was. Hoe staat het er een jaar later voor?



1. Hoeveel vluchtelingen komen er nu nog aan in Europa?

Sinds de EU in maart een deal heeft gesloten met Turkije, komen er veel minder bootjes aan op de Griekse eilanden: 2.400 vluchtelingen in augustus, volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR, tegenover 107.000 in augustus 2015. De meeste migranten proberen nu in rubberboten vanuit Libië Italië te bereiken. De meeste boten worden op zee onderschept door Europese (marine)- schepen. 105.000 mensen namen in de eerste zeven maanden van 2016 de Libië-route. Ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2015. Het zijn vooral Nigerianen en Eritreeërs. Volgens het IOM verdronken er dit jaar 3.100 migranten.



2. En wat als ze aan land zijn?

Dan zitten ze vast. In Griekenland wachten nog 60.000 vluchtelingen op een beslissing over hun toekomst. In Italië is het niet veel beter. Veel van de tienduizenden (Afrikaanse) migranten die daar nog zijn, zullen als economische vluchteling nooit een verblijfsvergunning krijgen. Het voor de zomer ontruimde vluchtelingenkamp bij Calais telt volgens Frankrijk alweer 7.000 bewoners.