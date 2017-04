Met de datingshow verdwijnt de hoop

Dat de Turkse regering alle datingprogramma's op radio en televisie heeft verboden, is natuurlijk een zeer trieste ontwikkeling. In een liberaal land zou elke omroep het recht moeten hebben op zijn eigen wansmaak. Maar, toegegeven: ik heb in het verleden, ruim tien jaar geleden, regelmatig met mijn moeder naar die vreemde uitzendingen liggen kijken, allebei languit in een andere hoek van de bank. Dan zat er weer een 'aday' (kandidaat) op een kruk die zich presenteerde als de ideale schoonzoon, in de hoop dat iemand uit het immense land naar de studio zou bellen, om vervolgens met hem (of haar) te trouwen. Dat was het concept van het programma. Heel simpel. Later volgden er nog vele imitaties.



Wat me tijdens zo'n programma het meest trof, was de ernst waarmee mijn moeder naar het beeldscherm staarde, vaak met de afstandsbediening stevig in haar hand. Ik beoordeelde het geheel als een kitscherig programma, aangekleed met B-acteurs en een veel te kokette presentatrice, maar zij luisterde telkens zeer geconcentreerd naar de gesprekken, vooral als mislukte relaties ter sprake kwamen - verdriet uit het verleden.



En dan vroeg ik me af wat er allemaal door het hoofd van mijn moeder ging. Of ze met afgunst luisterde naar een vrouw van middelbare leeftijd die vertelde over de dood van haar man, waardoor zij nu weer single was geworden en daarom zichzelf voor het programma had aangemeld, na enig aandringen van de kinderen. Soms las ik kinnesinne in de ogen van mijn moeder als iemand uitlegde dat ze door haar man was verlaten, zomaar aan de kant gezet voor een veel jonger meisje. Ik zag mijn moeder denken: 'Waarom zij wel, en ik niet?'



Ik heb weleens gekscherend tegen mijn moeder gezegd dat ik haar ook voor het programma zou opgeven. Ze haalde dan altijd haar schouders op, standaard met de toevoeging: 'Wie zou mij nou willen huwen? Ik ben een ouwe taart.'



Maar dat was volgens mij de kracht van al die programma's, hoe slecht en cabaretesk ze ook in elkaar waren gezet: ze gaven sommige mensen hoop, een uitzicht op een mooier leven. Dat is hun nu ook ontnomen.