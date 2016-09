'Mijn vader was heel trots op deze vlag'

Ooit wapperde de vlag fier op het achtersteven van het marineschip 'LCC 60'. Hij doorstond stormen, een regen van Duitse kogels, motten en de tand des tijds. Zelfs nu, tussen de rafels en de gaten, staan de 13 rode balken en 48 sterren - de staten Alaska en Hawai werden pas later als 'ster' toegevoegd - als een huis.



Het is de symboliek die de gehavende Stars and Stripes zo bijzonder maakt, zegt de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk, die de vlag kocht op een veiling. Kreuk heeft de vlag inmiddels in het echt gezien. ,,Het geeft een heel bijzonder gevoel'', zegt hij.



,,Je kijkt naar een stukje geschiedenis. De kogelgaten, de rafels herinneren aan het stormachtige weer op D-Day. Het is een van de belangrijkste vlaggen in de recente Amerikaanse geschiedenis. Die staat symbool voor de levens die de soldaten hebben gegeven voor onze vrijheid.''



Fotoplakboek

Bijna zeventig jaar lang bewaarde Howard van der Beek (1917-2014), zoon van Nederlandse emigranten, de iconische vlag thuis. Samen met een fotoplakboek was dat de enige tastbare herinnering aan zijn tijd bij de Amerikaanse marine (1942-1946).



De voormalig luitenant koesterde het dundoek als zijn grootste schat, maar hij pronkte er nooit mee. ,,De vlag bewaarde hij in een kist in in de kelder'', vertelt zijn zoon Jon van der Beek vanuit Waterloo (Iowa).



,,Daar heb ik 'm weleens gezien, maar mijn vader was niet iemand die de vlag zelf aan ons toonde. Hij praatte niet veel over de oorlog. Pas in de laatste jaren van zijn leven vertelde hij meer.''