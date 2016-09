Militair museum Normandië veilt unieke verzameling

Politicus Turkse regeringspartij doodgeschoten voor woning

18:36 Een politicus van de Turkse regeringspartij AK is vandaag doodgeschoten voor zijn huis in het roerige zuidoosten van het land. De verdenking gaat al gauw uit naar de PKK, de Koerdische extremistische beweging die uit woede over de recente afzetting van tientallen Koerdische burgemeesters Turkse gezagsdragers min of meer vogelvrij heeft verklaard.