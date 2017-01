Militaire interventie Gambia tijdelijk stilgelegd

Ballingschap

Het is volgens de bron uitgesloten dat Jammeh bij een eventueel vrijwillig vertrek in Gambia blijft. Hij zou eerst naar Guinee moeten reizen, om vervolgens te kiezen waar hij in ballingschap gaat.



De militaire troepen zeggen tot de interventie te zijn overgegaan om de Gambiaanse bevolking te beschermen en te waken over de veiligheid. De militairen gaan volgens een verklaring deel uitmaken van een coalitie van West-Afrikaanse landen.



Een laatste poging van de Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz om de presidentscrisis in Gambia op een politieke manier te bezweren, mislukte gisteravond. Sinds zijn mandaat precies om middernacht afliep, is niets meer van Yammeh vernomen.



Steun VN-Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad zei vandaag het voornemen van West-Afrikaanse landen om Barrow in het zadel te helpen te zullen steunen. De raad benadrukte wel dat in eerste plaats naar een politieke oplossing moest worden gezocht.



De vijftien leden tellende raad steunde unaniem een Senegalese resolutie waarin 'volledige steun' werd uitgesproken voor de West-Afrikaanse landenbond Ecowas, die wil zorgen dat de uitslag van de Gambiaanse presidentsverkiezingen wordt gerespecteerd.