Miljoenen vogels vliegen op tijdens jaarwisseling

Door nieuwe radartechnieken heeft de Vogelbescherming vastgesteld dat rond middernacht in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen. ,,Zo reageren bijvoorbeeld veel watervogels op het vuurwerk, waarvan er dan 2 miljoen in Nederland aanwezig zijn.''



Half uur of langer

Op de weerradar in De Bilt is haarscherp te zien dat grote aantallen watervogels binnen een straal van 40 kilometer om De Bilt na 24.00 uur in beweging komen. ,,Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte. Soms tot wel een half uur of langer blijven ze in de lucht'', aldus de Vogelbescherming.